Ребенок из Артемовска не получал лечение из-за отсутствия QR-кода у его привитой мамы

Как только мой ребёнок ушёл на процедуры я подошла к директору чтоб она посмотрела документы мои, директор даже не стала смотреть мои документы, она схватила меня за руку и сказала пошла вон от сюда, я испугалась и вышла на улицу. Через 30 минут вышла подруга с моим сыном, я удивилась почему так быстро, три процедуры по времени длится час. Оказалось, что ребёнку не стали делать третью процедуру. После этого я написала заявление в полицию, и обратилась в местную газету,рассказала TagilCity.ru Майя.