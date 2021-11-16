Штрафы для студентов-целевиков будут увеличены в Свердловской области

Штрафы по целевому набору будут увеличены. Хотя, штрафами и палками, дополнительным обязательствами людей сложно удержать. Человеку что нужно? Комфортная среда проживания, возможность ребенка отвести в сад, школу, когда благоустроены дворы. Штрафами одними здесь… Надо направлять больше усилий на улучшение качества жизни. Весь наш бюджет и наша работа к этому сводится,заявил Евгений Куйвашев.