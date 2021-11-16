Тела двух мальчиков нашел рыбак подо льдом в Челябинской области

Напомним, 8 ноября текущего года 3-летняя девочка из многодетной приемной семьи утонула в заброшенном колодце в Нижних Сергах. Девочка гуляла во дворе частного дома и упала в колодец, который родители не успели засыпать землей. Спасти малышку попытался взрослый сосед, но приехавшие медики констатировали смерть ребенка. Мать девочки в это время находилась в Екатеринбурге.