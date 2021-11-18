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Стал известен первый лауреат премии имени экс-министра АПК Дегтярева на Урале

18 ноября 2021, 14:19
Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
Как стало известно, первым лауреатом премии имени Дмитрия Дегтярева стала Марина Шарова — преподаватель агропромышленного техникума, расположенного в Артях. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Данная премия предназначена для специалистов, сумевших подготовить лучшие кадры в сфере сельского хозяйства. На своей личной странице в Instagram губернатор отметил, что он подумал наградить Шарову из-за любви к своему делу и детям. Данная награда вручается впервые.

В колледже женщина обучает студентов около тридцати лет. Также она вырастила шестерых детей, в это число входят и трое приемных. Сумма полученной премии составит 100 тысяч.

Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram

Напомним, о начале сбора заявок на «Зеленую премию» объявил российский экологический оператор. В рамках нового мероприятия РЭО будет продвигать идеи осознанного потребления ТКО. Номинанты будут награждаться в Москве. В конкурсе семь различных номинаций. Жюри будет оценивать участников по нескольким критериям, начиная от охвата и заканчивая масштабностью проектов.

Победители «Зеленой премии» смогут представлять РЭО в просветительской кампании
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#Премия#Урал#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Арти#Общество
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