Тагильчане пожаловались на невозможность оплатить покупки из-за сбоя «Сбербанка»

Как стало известно, еще утром 18 ноября пользователи пожаловались на работу «Сбербанка». У них возникли сложности с загрузкой мобильного банка, неисправными банкоматами и переводом денег. В пресс-службе «Сбербанка» Ура.ру заявили, что информация не соответствует действительности и никаких сбоев зафиксировано не было.