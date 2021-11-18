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Тагильчане пожаловались на невозможность оплатить покупки из-за сбоя «Сбербанка»

18 ноября 2021, 16:26
Фото: 1Mi
На то, что из-за сбоя в эквайринговой системе «Сбербанка» невозможно оплатить покупки с помощью безначальной оплаты, пожаловались тагильчане.

Жительница Вагонки рассказала редакции TagilCity.ru, что ходила в несколько супермаркетов, однако нигде не смогла расплатиться картой, а продавцы просили искать наличные. Сбой длится уже около часа и был замечен в «Мегамарте», «Магните», «Перекрестке» и «Монетке».

Люди разворачиваются и уходят толпами,отметила тагильчанка.

Как стало известно, еще утром 18 ноября пользователи пожаловались на работу «Сбербанка». У них возникли сложности с загрузкой мобильного банка, неисправными банкоматами и переводом денег. В пресс-службе «Сбербанка» Ура.ру заявили, что информация не соответствует действительности и никаких сбоев зафиксировано не было.

Напомним, 15 ноября стало известно, что жители Екатеринбурга и близлежащих территорий пожаловались на сбои в работе сотового оператора «Мотив». Вскоре проблема была устранена.

Сбой в работе сотового оператора «Мотив» произошел в Екатеринбурге
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