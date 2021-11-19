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О безопасности предъявления документов с QR-кодом заявил Евгений Куйвашев

19 ноября 2021, 12:30
Фото: 1MI
О том, что предоставлять документ удостоверяющий личность вместе с QR-кодом безопасно заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

На претензию свердловчанина в Instagram о том, что при предоставлении документов данные оказываются у любого охранника торгового центра, губернатор заявил об отсутствии угрозы.

Речь идет лишь о том, чтобы сверить инициалы из документа, удостоверяющего личность, с данными в сертификате о прививке. Вы не должны передавать документ в руки охраннику, написал Куйвашев.

Он уточнил, что теперь список документов расширен, а потому посетители могут предоставлять не только паспорт, но и, например, водительские права.

Пользователь также указал на то, что теперь закрыты все эвакуационные выходы и в случае возникновения ЧС людям будет сложно выйти.

На это губернатор сказал, что людей будут при необходимости выводить через все доступные выходы и с проходом через «свободные» зоны это никак не связано. При этом обратно людей будут запускать именно через COVID-free зоны.

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#QR-код#Евгений Куйвашев#Коронавирус#Коронавирус COVID-19
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