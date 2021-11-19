Подростки распылили газ в очереди на вакцинацию от COVID-19 в поликлинике в Тагиле

Служба безопасности учреждения задержала одного из нарушителей, был вызван наряд вневедомственной охраны и представители ПДН. Работа поликлиники была быстро возвращена в прежний режим. Одной женщине на месте была оказана медицинская помощь, после чего она была отпущена домой. В настоящий момент правоохранителями Нижнего Тагила проводится проверка по выяснению обстоятельств дела.