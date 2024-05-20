Спорт, музыка и позитив: «На одной волне» пройдет День Молодежи в Тагиле. Программа

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
Фестиваль экстремальных видов спорта по дисциплинам: самокат, ВМХ среди любителей и профессионалов будет проходить в Тагильской лагуне — 2 с 12.00 до 18.00. В это же время там же состоятся выставочный матч по баскетболу, чемпионат по воркауту, силовое экстрим-шоу, вручение знаков ГТО.
А с 17.00 до 19.00 пройдут мастер-кл июня ассы по фитнессу и показательные выступления на батутах.
В Парке Бондина с 14.00 до 18.00 планируется игровая программа для родителей с детьми и парад детских «транспортных» средств «Сочиняй мечты». Но возможно изменение места проведения мероприятий.
С 16.00 до 19.00 у административного здания клуба туристов «Азимут». Там состоится выступление клуба авторской песни «Зеленая лампа» и будет работать интерактивная площадка «Фрироуп|FreeRope».
Предварительно известно что на площадке у светомузыкального фонтана пройдет фестиваль местных школ игры на гитаре, барабанах и вокала. С 16.00 и до 19.00.
На сценической площадке у медколледжа в День Молодежи тагильчане смогут посетить мобильную профориентационная площадку от различных образовательных организаций с 16.00 до 19.00.
С 16.00 до 19.00 жители города смогут насладиться развлекательной программой у ресторана центре города на набережной.
«Что? Где? Когда?». Лучших знатоков Нижнего Тагила определят на Летним кубке интеллектуальных игр у медколледжа. Мероприятие состоится с 16.00до19.00.
С 17.00 начнутся главные мероприятия, которые будут проходить за КДК «Современник». До 18.30 там пройдет концертно-развлекательная программа от Дворца молодежи. Потом будут чествовать молодоженов.
С 18.50 до 21.50 выступят лучшие вокальные и хореографические коллективы Нижнего Тагила. Между номерами будут разыграны различные призы от партнеров мероприятия. После запланировано поздравление горожан от главы города Владислава Пинаева и выступление известного артиста эстрады. Хедлайнер пока не определен.
Напомним, на организацию Дня молодежи был выделен миллион рублей. Тагильчан и гостей города ждут на 14 площадках 29 июня 2024 года.