Спорт, музыка и позитив: «На одной волне» пройдет День Молодежи в Тагиле. Программа

Фестиваль экстремальных видов спорта по дисциплинам: самокат, ВМХ среди любителей и профессионалов будет проходить в Тагильской лагуне — 2 с 12.00 до 18.00. В это же время там же состоятся выставочный матч по баскетболу, чемпионат по воркауту, силовое экстрим-шоу, вручение знаков ГТО.