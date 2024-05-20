tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

В Нижнем Тагиле утвердили программу Дня Молодежи

Спорт, музыка и позитив: «На одной волне» пройдет День Молодежи в Тагиле. Программа

20 мая 2024, 06:01
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле утвердили программу Дня Молодежи

«На одной волне». Именно такой сголан будет у Дня Молодежи в Нижнем Тагиле в 2024 году. 14 площадок с различными мероприятиями пройдут в городе 29 июня.

На волне спорта

Фестиваль экстремальных видов спорта по дисциплинам: самокат, ВМХ среди любителей и профессионалов будет проходить в Тагильской лагуне — 2 с 12.00 до 18.00. В это же время там же состоятся выставочный матч по баскетболу, чемпионат по воркауту, силовое экстрим-шоу, вручение знаков ГТО.

А с 17.00 до 19.00 пройдут мастер-кл июня ассы по фитнессу и показательные выступления на батутах.

На волне детства

В Парке Бондина с 14.00 до 18.00 планируется игровая программа для родителей с детьми и парад детских «транспортных» средств «Сочиняй мечты». Но возможно изменение места проведения мероприятий.

На волне туризма

С 16.00 до 19.00 у административного здания клуба туристов «Азимут». Там состоится выступление клуба авторской песни «Зеленая лампа» и будет работать интерактивная площадка «Фрироуп|FreeRope».

На волне музыки

Предварительно известно что на площадке у светомузыкального фонтана пройдет фестиваль местных школ игры на гитаре, барабанах и вокала. С 16.00 и до 19.00.

На волне будущего

На сценической площадке у медколледжа в День Молодежи тагильчане смогут посетить мобильную профориентационная площадку от различных образовательных организаций с 16.00 до 19.00.

На волне позитива

С 16.00 до 19.00 жители города смогут насладиться развлекательной программой у ресторана центре города на набережной.

На волне знания

«Что? Где? Когда?». Лучших знатоков Нижнего Тагила определят на Летним кубке интеллектуальных игр у медколледжа. Мероприятие состоится с 16.00до19.00.

Главная сцена на одной волне

С 17.00 начнутся главные мероприятия, которые будут проходить за КДК «Современник». До 18.30 там пройдет концертно-развлекательная программа от Дворца молодежи. Потом будут чествовать молодоженов.

С 18.50 до 21.50 выступят лучшие вокальные и хореографические коллективы Нижнего Тагила. Между номерами будут разыграны различные призы от партнеров мероприятия. После запланировано поздравление горожан от главы города Владислава Пинаева и выступление известного артиста эстрады. Хедлайнер пока не определен.

Напомним, на организацию Дня молодежи был выделен миллион рублей. Тагильчан и гостей города ждут на 14 площадках 29 июня 2024 года.

3D-мэппинг, фестиваль оркестров и лазерное шоу: чем удивят тагильчан в День города
Узнать подробнее
Читайте также:
День города 2024: гуляния на Лисьей горе, «Киндерград» и фестиваль уличных театровЭкстрим и танцы: как прошел День молодежи в Нижнем Тагиле
#Евгения Сафина#Общество#Свободное время#Нижний Тагил#Эксклюзив#Праздник#Музыка#Концерт#Молодежь#Воркаут#Мероприятия#День молодежи#Екатеринбург
Подпишитесь
Курортный сбор 2024 — где действует и кто заплатит за отдых?
Сегодня, 07:09
Опрессовки стартуют в Нижнем Тагиле. График
Сегодня, 07:04
Не увидели друг друга. Автобус ЕВРАЗа сбил подростка на переходе
Сегодня, 04:54
Во время массового забега в Екатеринбурге погиб атлет из Нового Уренгоя
Сегодня, 06:26
«Отрава»! Жители Нижнего Тагила пожаловались на густой черный дым от ЕВРАЗ НТМК
Сегодня, 06:48
"