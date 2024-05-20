tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Курортный сбор — 2024

Курортный сбор 2024 — где действует и кто заплатит за отдых?

20 мая 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney
Курортный сбор — 2024
В некоторых регионах России действует курортный сбор. Он предполагает, что совершеннолетние туристы оплачивают некую фиксированную сумму за каджые сутки пребывания в гостиницах, отелях, хостелах. Зачем это нужно и как оплатить курортный сбор — в материале TagilCity.ru.

Суть курортного сбора — закон

Суть введения курортного сбора следующая — люди, которые приезжают отдыхать в тот или иной регион, должны оплатить налог. На собранные средства регион потом выстраивает новые отели, санатории, создает парки и пляжи для отдыха, а также строит спортивные и другие площадки. Таким образом регионам не приходится искать средства из других источников, как это происходит в других областях.

Закон о курортном сборе начал действовать в 2018 году. Сначала его позиционировали как эксперимент. Несмотря на то, что он до сих пор таковым считается, он продолжает действовать.

Где платят курортный сбор?Где платят курортный сбор?
Где платят курортный сбор?
Фото: 1MI

Где платят курортный сбор?

Самое первое в чем стоит разобраться — в каких городах действует курортный сбор. Их не так много.

Курортный сбор в Крыму

Курортный сбор в Крыму был введен на нескольких территориях. Однако взимать его так и не стали. Пока эксперимент по взиманию сбора был продлен до конца 2024 года, но неизвестно, придется ли его туристам все-таки оплачивать.

Курортный сбор в Алтайском крае

В Алтайском крае действие курортного сбора распространяется только на Белокуриху. Сумма составляет 50 рублей за одни сутки.

Курортный сбор в Ставропольском крае

Если вы решите отдохнуть в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске или Пятигорске, то вам придется оплачивать сбор.

Курортный сбор в Краснодарском крае

На территории Краснодарского края курортный сбор действует на нескольких территориях. К ним относятся Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий ключ, Новомихайловское, Джубгское, Небугское, Шепсинское поселения. При этом те, кто постоянно проживает на территории края, ничего не оплачивают.

Курортный сбор на территории «Сириус»

Федеральная территория «Сириус» располагается в Имеретинской низменности в междуречье Мзымты и Псоу, окружена Кавказскими горами и уникальным природным заповедником. Тут проходила Олимпиада в 2014 году, сообщается на официальном сайте территории.

Курортный сбор в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге курортный сбор был введен в 2023 году. Изначально планировалось начать его взимать с 1 августа. Однако до конца года действовала нулевая ставка. С 1 апреля 2024 года оплата сбора стала обязательной.

Надо ли платить курортный сбор в Абхазии?Надо ли платить курортный сбор в Абхазии?
Надо ли платить курортный сбор в Абхазии?
Фото: 1MI

Курортный сбор в Абхазии — оплачивается ли?

Курортный сбор в Абхазии платят туристы с 2006 года. Средства взимаются с тех, у кого нет гражданства, и приехавших в страну для отдыха более чем на трое суток. Сумма обычно платится единовременно. Она составляет 30 рублей за одни сутки пребывания на территории страны.

Платить курортный сбор не придется тем, у кого имеется официальное подтверждение, что поездка не туристическая. Также платить не будут дети до 14 лет и инвалиды первых двух категорий. Также если человек в течение трех месяцев уже платил сбор, то ему не придется делать это снова.

Размер курортного сбора в России

В зависимости от территории сумма курортного сбора будет отличаться. Но она не может превышать 100 рублей. Например, 50 рублей будут платить гости Сочи. А если отправиться в Анапу, Геленджик, Ейск или другие территории региона, то сумма будет меньше и составит 30 рублей.

Самая большая сумма приходится на Ставропольский край и Санкт-Петербург.

Также 50 рублей придется заплатить гостям Ставропольского края.

Кто не платит курортный сбор — льготы

Как правило, курортный сбор платят все совершеннолетние туристы при нахождении на территории более суток. В эту категорию могут войти не только те, кто отдыхают, но и те, кто прибыл в командировку или на лечение. При этом платят курортный сбор и россияне, и иностранные граждане. Однако имеются некоторые льготы.

Так, от оплаты освобождаются:

Кто не платит курортный сбор?Кто не платит курортный сбор?
Кто не платит курортный сбор?
Фото: tagilcity.ru

Важно понимать, что освободиться от уплаты можно только в том случае, если имеется соответствующий документ, способный подтвердить принадлежность к льготной категории. Кроме того, сбор не платят и те, кто приехал отдыхать «дикарем» или гостит у родных.

Нужно ли платить курортный сбор в командировке?

Согласно действующему законодательству, оплачивается курортный сбор лицами, находящимися на территории действия более суток и проживающими в гостинице. Соответственно, в командировке курортный сбор платить придется при условии, что сотрудник живет в гостинице.

При этом заранее внести оплату не получится. Получается, что сотрудник самостоятельно оплачивает сбор, но потом он может запросить его возмещение у работодателя.

Как рассказала TagilCity.ru директор по развитию и коммуникациям ТВИЛ.РУ Оксана Шустрикова, если турист не является льготником и не хочет платить курортный сбор, то он должен заполнить форму отказа. Гостиница отправляет ее в Министерство туризма. И уже дальше решается вопрос о привлечении человека к ответственности. Штраф может составить до 2 тысяч рублей. При этом если гостиница не взимает сбор, то ей грозит больший штраф. Он может достигнуть 15 тысяч рублей.

Как оплатить курортный сбор?

Оплата курортного сбора осуществляется непосредственно в отелях. Она должна быть внесена до того, как человек покинет место временного пребывания.

Средства вносятся единым платежом сразу за весь период нахождения в отеле. Если же человеку предстоит совершать поездки по территории региона или менять гостиницу, то в течение того периода, за который сбор был уплачен, платить его снова не потребуется.

Надо ли платить курортный сбор за границей?Надо ли платить курортный сбор за границей?
Надо ли платить курортный сбор за границей?
Фото: 1MI

Что будет, если не платить курортный сбор?

На данный момент законодательство не предусматривает какой-либо ответственности за неуплату курортного сбора. При этом владельцы отелей и пансионатов не могут отказать человеку в заселении. Также не должна ограничиваться свобода нарушителя, например, удержание вещей, отказ в посадке и так далее.

Каждый регион самостоятельно регулирует этот момент. Например, в Ставропольском крае за нарушение введен штраф от 3,5 до 4,5 тысячи рублей.

Привлечь к ответственности могут и оператора. Так, в Краснодарском крае, за несвоевременное перечисление средств ему грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Взимается ли курортный сбор за границей?

В целом сбор с туристов достаточно распространен. Он проявляется в виде наценки на авиабилеты, дополнительных платежей в отелях и так далее. За границей курортный сбор туристам тоже платить приходится.

Например, в Бутане сутки стоят 100 долларов, а в Греции от 1,5 до 10 евро. В Италии размер составляет от 1 до 5 евро в сутки в зависимости от города. С 2024 года сбор введен и в столице страны — Венеции. Там в определенные дни за въезд в город приходится платить 5 евро. При этом сумма должна быть оплачена заранее.

Во сколько обойдется летний отдых жителям Свердловской области в 2024 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Обзор. Во сколько обойдется отдых в Турции в 2024 годуОтели не закроют: среди россиян набирает обороты майский отдых в ТурцииПочти миллиард рублей потратят на отдых детей в лагерях в Свердловской области
#Ирина Кирилова#Эксклюзив#Россия#Налог#Оплата#Развлечения#Курортный сбор#Льгота#Все материалы авторов
Подпишитесь
Спорт, музыка и позитив: «На одной волне» пройдет День Молодежи в Тагиле. Программа
Сегодня, 06:01
Опрессовки стартуют в Нижнем Тагиле. График
Сегодня, 07:04
Не увидели друг друга. Автобус ЕВРАЗа сбил подростка на переходе
Сегодня, 04:54
Во время массового забега в Екатеринбурге погиб атлет из Нового Уренгоя
Сегодня, 06:26
«Отрава»! Жители Нижнего Тагила пожаловались на густой черный дым от ЕВРАЗ НТМК
Сегодня, 06:48
"