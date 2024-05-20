Курортный сбор 2024 — где действует и кто заплатит за отдых?

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Суть введения курортного сбора следующая — люди, которые приезжают отдыхать в тот или иной регион, должны оплатить налог. На собранные средства регион потом выстраивает новые отели, санатории, создает парки и пляжи для отдыха, а также строит спортивные и другие площадки. Таким образом регионам не приходится искать средства из других источников, как это происходит в других областях.
Закон о курортном сборе начал действовать в 2018 году. Сначала его позиционировали как эксперимент. Несмотря на то, что он до сих пор таковым считается, он продолжает действовать.
Самое первое в чем стоит разобраться — в каких городах действует курортный сбор. Их не так много.
Курортный сбор в Крыму был введен на нескольких территориях. Однако взимать его так и не стали. Пока эксперимент по взиманию сбора был продлен до конца 2024 года, но неизвестно, придется ли его туристам все-таки оплачивать.
В Алтайском крае действие курортного сбора распространяется только на Белокуриху. Сумма составляет 50 рублей за одни сутки.
Если вы решите отдохнуть в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске или Пятигорске, то вам придется оплачивать сбор.
На территории Краснодарского края курортный сбор действует на нескольких территориях. К ним относятся Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий ключ, Новомихайловское, Джубгское, Небугское, Шепсинское поселения. При этом те, кто постоянно проживает на территории края, ничего не оплачивают.
Федеральная территория «Сириус» располагается в Имеретинской низменности в междуречье Мзымты и Псоу, окружена Кавказскими горами и уникальным природным заповедником. Тут проходила Олимпиада в 2014 году, сообщается на официальном сайте территории.
В Санкт-Петербурге курортный сбор был введен в 2023 году. Изначально планировалось начать его взимать с 1 августа. Однако до конца года действовала нулевая ставка. С 1 апреля 2024 года оплата сбора стала обязательной.
Курортный сбор в Абхазии платят туристы с 2006 года. Средства взимаются с тех, у кого нет гражданства, и приехавших в страну для отдыха более чем на трое суток. Сумма обычно платится единовременно. Она составляет 30 рублей за одни сутки пребывания на территории страны.
Платить курортный сбор не придется тем, у кого имеется официальное подтверждение, что поездка не туристическая. Также платить не будут дети до 14 лет и инвалиды первых двух категорий. Также если человек в течение трех месяцев уже платил сбор, то ему не придется делать это снова.
В зависимости от территории сумма курортного сбора будет отличаться. Но она не может превышать 100 рублей. Например, 50 рублей будут платить гости Сочи. А если отправиться в Анапу, Геленджик, Ейск или другие территории региона, то сумма будет меньше и составит 30 рублей.
Самая большая сумма приходится на Ставропольский край и Санкт-Петербург.
Также 50 рублей придется заплатить гостям Ставропольского края.
Как правило, курортный сбор платят все совершеннолетние туристы при нахождении на территории более суток. В эту категорию могут войти не только те, кто отдыхают, но и те, кто прибыл в командировку или на лечение. При этом платят курортный сбор и россияне, и иностранные граждане. Однако имеются некоторые льготы.
Так, от оплаты освобождаются:
Важно понимать, что освободиться от уплаты можно только в том случае, если имеется соответствующий документ, способный подтвердить принадлежность к льготной категории. Кроме того, сбор не платят и те, кто приехал отдыхать «дикарем» или гостит у родных.
Согласно действующему законодательству, оплачивается курортный сбор лицами, находящимися на территории действия более суток и проживающими в гостинице. Соответственно, в командировке курортный сбор платить придется при условии, что сотрудник живет в гостинице.
При этом заранее внести оплату не получится. Получается, что сотрудник самостоятельно оплачивает сбор, но потом он может запросить его возмещение у работодателя.
Как рассказала TagilCity.ru директор по развитию и коммуникациям ТВИЛ.РУ Оксана Шустрикова, если турист не является льготником и не хочет платить курортный сбор, то он должен заполнить форму отказа. Гостиница отправляет ее в Министерство туризма. И уже дальше решается вопрос о привлечении человека к ответственности. Штраф может составить до 2 тысяч рублей. При этом если гостиница не взимает сбор, то ей грозит больший штраф. Он может достигнуть 15 тысяч рублей.
Оплата курортного сбора осуществляется непосредственно в отелях. Она должна быть внесена до того, как человек покинет место временного пребывания.
Средства вносятся единым платежом сразу за весь период нахождения в отеле. Если же человеку предстоит совершать поездки по территории региона или менять гостиницу, то в течение того периода, за который сбор был уплачен, платить его снова не потребуется.
На данный момент законодательство не предусматривает какой-либо ответственности за неуплату курортного сбора. При этом владельцы отелей и пансионатов не могут отказать человеку в заселении. Также не должна ограничиваться свобода нарушителя, например, удержание вещей, отказ в посадке и так далее.
Каждый регион самостоятельно регулирует этот момент. Например, в Ставропольском крае за нарушение введен штраф от 3,5 до 4,5 тысячи рублей.
Привлечь к ответственности могут и оператора. Так, в Краснодарском крае, за несвоевременное перечисление средств ему грозит штраф до 15 тысяч рублей.
В целом сбор с туристов достаточно распространен. Он проявляется в виде наценки на авиабилеты, дополнительных платежей в отелях и так далее. За границей курортный сбор туристам тоже платить приходится.
Например, в Бутане сутки стоят 100 долларов, а в Греции от 1,5 до 10 евро. В Италии размер составляет от 1 до 5 евро в сутки в зависимости от города. С 2024 года сбор введен и в столице страны — Венеции. Там в определенные дни за въезд в город приходится платить 5 евро. При этом сумма должна быть оплачена заранее.