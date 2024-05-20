Курортный сбор 2024 — где действует и кто заплатит за отдых?

Как рассказала TagilCity.ru директор по развитию и коммуникациям ТВИЛ.РУ Оксана Шустрикова, если турист не является льготником и не хочет платить курортный сбор, то он должен заполнить форму отказа. Гостиница отправляет ее в Министерство туризма. И уже дальше решается вопрос о привлечении человека к ответственности. Штраф может составить до 2 тысяч рублей. При этом если гостиница не взимает сбор, то ей грозит больший штраф. Он может достигнуть 15 тысяч рублей.