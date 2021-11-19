О приглашении на третью прививку вместо QR-кода заявил екатеринбуржец

В результате екатеринбуржец написал на Госуслугах жалобу. Однако ему пришел ответ, что сертификат будет сформирован после завершения курса вакцинации, но доказать, что курс завершен мужчина не может. Он отмечает, что уже несколько раз приходил в торговый центр, но медики четкого ответа не дают.