Скульптуры и видеонаблюдение: пр. Ленинградский в Тагиле благоустроят за 224 млн

Комплексное благоустройство территории пройдет в три этапа. Сначала благоустроят участок от улицы Зари до проезда между домами № 95 и № 103, затем — до улицы Чайковского. В последнюю очередь отремонтируют территорию от улицы Чайковского до проспекта Дзержинского.