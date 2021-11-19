Скульптуры и видеонаблюдение: пр. Ленинградский в Тагиле благоустроят за 224 млн

Согласно проекту, на нечетной стороне проспекта Ленинградского заменят покрытие тротуаров и переходов, установят наружное освещение, обустроят велодорожки и парковки. Также на территории появятся четыре скульптуры, новые скамейки, урны, велопарковки, остановочные павильоны. В рамках озеленения здесь высадят кустарники и 111 деревьев.
В местах массового пребывания людей будет вестись видеонаблюдение. Помимо этого, нечетную сторону Ленинградского сделают доступной для инвалидов и маломобильных граждан.
Комплексное благоустройство территории пройдет в три этапа. Сначала благоустроят участок от улицы Зари до проезда между домами № 95 и № 103, затем — до улицы Чайковского. В последнюю очередь отремонтируют территорию от улицы Чайковского до проспекта Дзержинского.
Начало работ запланировано на 15 апреля 2022 года, окончание — 30 сентября 2025 года.
Заявки принимаются до 8 декабря 2021 года. Начальная стоимость контракта - 223,8 млн рублей.
Напомним, что с апреля по сентябрь 2022 года на Вагонке благоустроят лесопарковую зону «Пихтовые горы».