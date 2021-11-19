Суд отказал свердловчанам в отмене QR-кодов

Истцом в процессе был юрист Иван Волков. Он и другие единомышленники придерживаются мнения, что возражения, которые представил Куйвашев, не соответствуют действительности. Волков заявил, якобы губернатор так и не дал ответ на вопрос, какими именно нормативно-правовыми актами он руководствовался, принимая указ.