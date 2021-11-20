Мэр Тагила Владислав Пинаев поддержал губернатора Куйвашева в вопросе о вакцинации

Владислав Пинаев напомнил, что в городе открылись два дополнительных пункта вакцинации от COVID-19: в Центральном рынке на улице Газетная и торговом центре «Мегамарт» на улице Фрунзе. Также поставить прививку можно в поликлиниках и ТЦ «Квадрат» и DEPO.