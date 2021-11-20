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Мэр Тагила Владислав Пинаев поддержал губернатора Куйвашева в вопросе о вакцинации

20 ноября 2021, 06:43
Фото: 1MI
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев выложил на своей странице в Instagram QR-код о вакцинации. Таким образом он поддержал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который ранее поступил также.

Мэр прошел ревакцинацию от коронавируса в октябре и чувствует себя хорошо.

Владислав Пинаев напомнил, что в городе открылись два дополнительных пункта вакцинации от COVID-19: в Центральном рынке на улице Газетная и торговом центре «Мегамарт» на улице Фрунзе. Также поставить прививку можно в поликлиниках и ТЦ «Квадрат» и DEPO.

Напомним, 19 ноября Свердловский областной суд отказал в иске к Евгению Куйвашеву об отмене QR-кодов в регионе. Истцом выступал юрист Иван Волков. Иск поддержали более 400 свердловчан, поставив под ним подпись.

Суд отказал свердловчанам в отмене QR-кодов
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В октябре прошёл ревакцинацию от COVID-19. Чувствую себя отлично, написал в посте глава Нижнего Тагила.

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