Проблему с детским автобусом в Малой Лае решили, но теперь ученики опаздывают в школу

О том, что проблему с очной учебой учеников начальной школы в Малой Лае удалось решить, TagilCity.ru рассказала жительница поселка Татьяна Важенина. По словам женщины, теперь дети опаздывают на первый урок, так как автобус из соседнего поселка, который возит учеников, приходит на остановку поздно.