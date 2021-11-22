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Posted 22 ноября 2021, 07:59

Published 22 ноября 2021, 07:59

Modified 18 сентября 2022, 14:25

Updated 18 сентября 2022, 14:25

О краже вакцины от COVID-19 в Нижнем Тагиле высказался главный свердловский санврач

О краже вакцины от COVID-19 в Нижнем Тагиле высказался главный свердловский санврач

22 ноября 2021, 07:59
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
О краже партии вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) из поликлиники № 2 в Нижнем Тагиле высказался глава Роспотребнадзора Свердловской области Дмитрий Козловских.

Это бессмысленный поступок, по его мнению. Об этом он заявил в ходе брифинга. Козловских отметил, что в случае прививок в систему данные не попадут. Соответственно, на «Госуслугах» данные о вакцинации не отобразятся.

Напомним, о краже вакцины стало известно 16 ноября. Тогда в поликлинике городской больницы № 4 было украдено 280 доз вакцины против коронавируса. В полицию по данному факту было подано заявление. Возбуждено уголовное дело. В общей сложности ущерб от действий злоумышленников составил более 130 тысяч рублей.

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#Коронавирус COVID-19#Нижний Тагил#Коронавирус#Кража#Вакцинация
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