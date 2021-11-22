Обломки «Мерседеса» разлетелись по дороге после ДТП со столбом в Екатеринбурге

Иномарка при повороте вылетела на обочину. Дальше она столкнулась со столбом. Удар был настолько сильным, что на несколько сотен метров по дороге разлетелись обломки, пишет Е1 со ссылкой на очевидца. Он считает, что скорость была слишком высокой.