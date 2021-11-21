«День жестянщика» наступил: 29 ДТП за сутки произошли на дорогах Екатеринбурга

Очевидцы аварий сообщают изданию о многочисленных авариях, вылетевших с дороги автомобилях. Например, на дублере Сибирского тракта произошло массовое ДТП с участием 7 машин. А под Нижним Тагиле «Волга» вылетела с трассы и влетела в дерево, погибла 87-летняя тагильчанка.