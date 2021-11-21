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«День жестянщика» наступил: 29 ДТП за сутки произошли на дорогах Екатеринбурга

21 ноября 2021, 15:41
Фото: 1МI
Потепление принесло на дороги Екатеринбурга и Свердловской области гололед. За сутки зарегистрировано почти 30 ДТП, в том числе массовые.

Уральские дороги и трассы превратились в каток после неожиданного потепления и снега, сообщает E1.

Очевидцы аварий сообщают изданию о многочисленных авариях, вылетевших с дороги автомобилях. Например, на дублере Сибирского тракта произошло массовое ДТП с участием 7 машин. А под Нижним Тагиле «Волга» вылетела с трассы и влетела в дерево, погибла 87-летняя тагильчанка.

С начала 2021 года на дорогах Свердловской области погибли 305 уральцев. Более 2900 свердловчан получили различные травы, среди погибших 21 ребенок. Травмы в авариях получили почти 330 юных уральцев, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

Напомним, на днях в Нижнем Тагиле прошел агитационный автопробег, приуроченный к Всемирному дню памяти жертв ДТП.

Агитпробег к Всемирному дню памяти жертв ДТП прошел в Нижнем Тагиле
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