TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В смертельном ДТП на Восточном шоссе погибла женщина-водитель в Нижнем Тагиле

22 ноября 2021, 05:00
Фото: 1МI
Смертельное ДТП произошло на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле вечером 21 ноября. Женщина-водитель не справилась с управлением и ее авто вылетел с дороги.

38-летняя женщина-водитель отечественной легковушки не справилась с управлением на скользкой дороге и врезалась в дерево на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

В результате аварии водитель погибла на месте, два ее пассажира были госпитализированы. Инспектором ГИБДД на месте инцидента установлено, что дорожное полотно находится в неудовлетворительном состоянии — на трассе лежит рыхлый снег. Дознаватели выясняют все обстоятельства ДТП.

Уполномоченным службам выписано предписание об устранении недостатков дорожного покрытия.

Материалы по теме
Смертельное пьяное ДТП на Серовском тракте: легковушка влетела в скалу«День жестянщика» наступил: 29 ДТП за сутки произошли на дорогах ЕкатеринбургаКак избежать ДТП или чего категорически нельзя делать за рулем
#Восточное шоссе#Смертельное дтп#Погибший#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25