В смертельном ДТП на Восточном шоссе погибла женщина-водитель в Нижнем Тагиле

В результате аварии водитель погибла на месте, два ее пассажира были госпитализированы. Инспектором ГИБДД на месте инцидента установлено, что дорожное полотно находится в неудовлетворительном состоянии — на трассе лежит рыхлый снег. Дознаватели выясняют все обстоятельства ДТП.