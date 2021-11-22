В смертельном ДТП на Восточном шоссе погибла женщина-водитель в Нижнем Тагиле

38-летняя женщина-водитель отечественной легковушки не справилась с управлением на скользкой дороге и врезалась в дерево на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
В результате аварии водитель погибла на месте, два ее пассажира были госпитализированы. Инспектором ГИБДД на месте инцидента установлено, что дорожное полотно находится в неудовлетворительном состоянии — на трассе лежит рыхлый снег. Дознаватели выясняют все обстоятельства ДТП.
Уполномоченным службам выписано предписание об устранении недостатков дорожного покрытия.