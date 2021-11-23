Свердловские предприниматели предложили отменить QR-коды на входе в ТЦ

Posted 23 ноября 2021, 14:12
Published 23 ноября 2021, 14:12
Modified 18 сентября 2022, 14:25
Updated 18 сентября 2022, 14:25
Они предлагают разрешить посетителям вход в ТРЦ без проверки QR-кода, но только при наличии медицинских масок и только в магазины, площадь которых не превышает тысячи квадратных метров. Посетить развлекательные зоны, фут-корты и кинотеатры, согласно предложениям свердловского бизнеса, невакцинированным людям по-прежнему будет нельзя.
Если губернатор примет предложенный проект, предприниматели обязуются взять всю ответственность за контроль по соблюдению антиковидных мер на себя. В частности, обеспечить бесплатную раздачу масок на входах в торговые центры и проследить за обязательной вакцинацией всего персонала, работающего в ТРЦ.
По словам бизнесменов, на данный момент для арендаторов и арендодателей ТРЦ сложилась очень сложная ситуация, ведь после того, как наличие QR-кода стало обязательным для их посещения, количество покупателей сократилось на 70-75%, сообщает 66.ру. Как полагают свердловские предприниматели, предложенные меры позволят оживить бизнес в регионе.