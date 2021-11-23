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Posted 23 ноября 2021, 14:12

Published 23 ноября 2021, 14:12

Modified 18 сентября 2022, 14:25

Updated 18 сентября 2022, 14:25

Свердловские предприниматели предложили отменить QR-коды на входе в ТЦ

Свердловские предприниматели предложили отменить QR-коды на входе в ТЦ

23 ноября 2021, 14:12
Фото: 1MI.
Бизнесмены обратились к губернатору с предложением изменить ковидные ограничения в торговых центрах Свердловской области.

Они предлагают разрешить посетителям вход в ТРЦ без проверки QR-кода, но только при наличии медицинских масок и только в магазины, площадь которых не превышает тысячи квадратных метров. Посетить развлекательные зоны, фут-корты и кинотеатры, согласно предложениям свердловского бизнеса, невакцинированным людям по-прежнему будет нельзя.

Если губернатор примет предложенный проект, предприниматели обязуются взять всю ответственность за контроль по соблюдению антиковидных мер на себя. В частности, обеспечить бесплатную раздачу масок на входах в торговые центры и проследить за обязательной вакцинацией всего персонала, работающего в ТРЦ.

По словам бизнесменов, на данный момент для арендаторов и арендодателей ТРЦ сложилась очень сложная ситуация, ведь после того, как наличие QR-кода стало обязательным для их посещения, количество покупателей сократилось на 70-75%, сообщает 66.ру. Как полагают свердловские предприниматели, предложенные меры позволят оживить бизнес в регионе.

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#Экономика#Бизнес#Ограничения#COVID-19
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