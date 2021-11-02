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Ограничения из-за COVID-19 ужесточены в Свердловской области

2 ноября 2021, 14:39
Фото: 1МI
Поправки в указ, которые ужесточают эпидемиологические требования по коронавирусной инфекции, подписал исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Власти рекомендуют работодателям отправить с 8 ноября 2021 года на дистант тех сотрудников, что не привились первым компонентом вакцины против коронавируса. С 4 ноября также запрещается вход в ТРЦ несовершеннолетним без сопровождения родителей, сообщается на сайте областного правительства.

С 1 декабря также можно будет посещать «чистые от коронавируса зоны» по справкам о вакцинации первым компонентом вакцины от коронавируса. Ранее этот срок определялся 15 декабря.

Ортопедические салоны и оптику теперь можно будет посещать без QR-кода и других медицинских документов. Поправки в указ опубликованы на сайте правительства Свердловской области.

Напомним, режим обязательных QR-кодов заработал на территории Свердловской области. Без наличия такого кода, который подтверждает прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции, теперь нельзя попасть в крупные ТРЦ и многие другие общественные места.

Вход по QR-кодам вводится в торговых центрах и фитнес-клубах Свердловской области
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