Нарушителями режима QR-кодов являются 20% заведений общепита в Свердловской области

Работа контрольных групп проводится в ежедневном режиме. Проверки проходят в общественном транспорте, магазинах, на спортивных объектах и торговых центрах. В общей сложности с 30 октября, с момента начала работы системы, проверено 52,5 тысячи объектов. Составлено 3,8 тысячи протоколов.