Нарушителями режима QR-кодов являются 20% заведений общепита в Свердловской области

Posted 26 ноября 2021, 06:23
Published 26 ноября 2021, 06:23
Modified 29 ноября 2024, 18:26
Updated 29 ноября 2024, 18:26
Проверка соблюдений коронавирусных мер продолжается в регионе. Очередной рейд, который прошел 25 ноября, показал, что не все соблюдают правила.
Проверяющие выявили 20% нарушителей. При этом работа в салонах красоты, химчистках, ателье, ремонтные мастерские мастерских выстроена более дисциплинированно. Там нарушения выявлены у 7% учреждений, сообщили в департаменте информполитики региона.
Работа контрольных групп проводится в ежедневном режиме. Проверки проходят в общественном транспорте, магазинах, на спортивных объектах и торговых центрах. В общей сложности с 30 октября, с момента начала работы системы, проверено 52,5 тысячи объектов. Составлено 3,8 тысячи протоколов.