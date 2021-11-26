О невозможности введения QR-кодов заявили в уральском вузе

Там отметили, что с 20 ноября 2021 года обучение студентов проводится в смешанном формате. Так, лекции проводятся онлайн, а лабораторные и практические занятия — очно. Последние осуществляются в тех аудиториях, где есть возможность соблюдать санитарно-эпидемические меры.