Драка двух школьников обернулась уголовным делом в Екатеринбурге

Напомним, ссора 14-летнего подростка с матерью закончилась поножовщиной. Мальчик нанес несколько ударов ножом матери, а потом пытался покончить с собой. Однако передумал, увидев, что мать еще жива. Женщина скончалась в больнице от полученных травм. Подросток направлен в СИЗО.