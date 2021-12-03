Офицер ГУФСИН сломал челюсть переодевавшемуся мужчине на пляже в Каменске-Уральском

Двум отдыхающим это не понравилось. Мужчина от них отмахнулся, но потом подошел и извинился. Однако, по словам Павла, в ответ пара начала кричать. Вскоре после этого компании встретились на улице, сними было еще двое мужчин. Павел считает, что их специально выследили. Мужчины попросили его пройти с ними и избили во дворе. Один из друзей вызвал полицию. Когда друзья нашли пострадавшего он уже лежал на асфальте в крови.