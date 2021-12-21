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Воспитателя из Нижнего Тагила уволили с работы из-за несогласия с условиями труда

21 декабря 2021, 15:37
Фото: 1MI
Прокуратура провела проверку по факту увольнения воспитателя центра социального обслуживания «Золотая осень» в Нижнем Тагиле.

Проведенная надзорным органом проверка обнаружила нарушение прав женщины при увольнении. В апреле этого года руководство «Золотой осени» решило изменить трудовой договор с работницей, о чем сообщила той. В ответ тагильчанка указала, что от должности воспитателя не отказывается, но с новыми ухудшенными условиями труда не согласна.

Тем не менее, работодатель уволил сотрудницу, не выяснив ее согласие на продолжение трудовой деятельности, не говоря о том, что в тот момент она находилась в отпуске. В итоге прокуратурой был составлен иск, который суд удовлетворил. Теперь «Золотая осень» обязана восстановить тагильчанку на работе, оплатить ей время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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#Суд#Прокуратура#Увольнение#Нижний Тагил#Общество
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