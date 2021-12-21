Воспитателя из Нижнего Тагила уволили с работы из-за несогласия с условиями труда

Тем не менее, работодатель уволил сотрудницу, не выяснив ее согласие на продолжение трудовой деятельности, не говоря о том, что в тот момент она находилась в отпуске. В итоге прокуратурой был составлен иск, который суд удовлетворил. Теперь «Золотая осень» обязана восстановить тагильчанку на работе, оплатить ей время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.