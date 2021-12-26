Житель Краснотурьинска арестован по подозрению в истязаниях дочери

Этот житель Краснотурьинска (город севернее Екатеринбурга, - прим. авт.) записывал видеоролики и размещал их в социальных сетях. Их участниками были он сам, его пятилетняя дочь, и пожилая мама. Теперь все эти работы — предмет изучения следователей.
33-летнего горожанина подозревают в издевательствах над собственным ребенком. На одной из записей он принуждает девочку к поцелуям. Она плачет, а бабушка просит внучку не сопротивляться, а иначе «папа рассердится».
Видео транслировались в прямом эфире и наделало шуму. Общественность потребовала найти и задержать горе-отца, что и было сделано позже. Следователи городского отдела СК выяснили, что у мужчины есть уголовное прошлое. Он отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью человека. Суд отправил подозреваемого под арест.
В настоящее время девочка вне опасности. Следствие принимает меры к опросу возможных очевидцев произошедшего, а также собирает характеристики на семью в которой воспитывается ребенок. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.