TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Житель Краснотурьинска арестован по подозрению в истязаниях дочери

26 декабря 2021, 09:37
Фото: 1Медиаинвест
Следком заинтересовался видеозаписью, размещенной в социальной сети интернета. На ней житель Краснотурьинска склоняет дочь к поцелуям.

Этот житель Краснотурьинска (город севернее Екатеринбурга, - прим. авт.) записывал видеоролики и размещал их в социальных сетях. Их участниками были он сам, его пятилетняя дочь, и пожилая мама. Теперь все эти работы — предмет изучения следователей.

33-летнего горожанина подозревают в издевательствах над собственным ребенком. На одной из записей он принуждает девочку к поцелуям. Она плачет, а бабушка просит внучку не сопротивляться, а иначе «папа рассердится».

Видео транслировались в прямом эфире и наделало шуму. Общественность потребовала найти и задержать горе-отца, что и было сделано позже. Следователи городского отдела СК выяснили, что у мужчины есть уголовное прошлое. Он отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью человека. Суд отправил подозреваемого под арест.

В настоящее время девочка вне опасности. Следствие принимает меры к опросу возможных очевидцев произошедшего, а также собирает характеристики на семью в которой воспитывается ребенок. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Материалы по теме
5-летняя девочка в Екатеринбурге обвинила отчима в педофилии по просьбе отцаОб истязаниях отцом рассказал изрезавший мать 14-летний школьник из Екатеринбурга
#Уголовное дело#Краснотурьинск#Ребенок#Свердловская область#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25