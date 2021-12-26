Житель Краснотурьинска арестован по подозрению в истязаниях дочери

Этот житель Краснотурьинска (город севернее Екатеринбурга, - прим. авт.) записывал видеоролики и размещал их в социальных сетях. Их участниками были он сам, его пятилетняя дочь, и пожилая мама. Теперь все эти работы — предмет изучения следователей.