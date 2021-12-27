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Массовая драка в баре Екатеринбурга закончилась вызовом ОМОНа

27 декабря 2021, 07:05
Фото: 1mediainvest.ru
Драка произошла в баре «Chili» в ночь на 27 декабря. Разнять ее участников охранники самостоятельно не смогли. Пришлось вызывать ОМОН.

В екатеринбургском баре «Chili» ночью произошла потасовка. Как сообщают в соцсетях очевидцы, ее участниками стали несколько парней. Они набросились друг на друга в холле заведения. Охранники пытались их разнять, но это им не удалось. Клиенты не реагировали на окрики, избивая друг друга.

По звонку на адрес приехал спецназ Росгвардии. Не теряя ни одной секунды, вооруженные люди в масках сразу бросились в «бой». И через некоторое время вывели на свежий воздух молодого парня с разбитым в кровь лицом. Было это примерно в 2.30 ночи. Шум и крики понемногу улеглись.

В настоящее время по факту драки полиция проводит проверку. Устанавливается причина, по которой возник конфликт, а также его зачинщик. По окончании этого мероприятия будет приниматься процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

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