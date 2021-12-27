Массовая драка в баре Екатеринбурга закончилась вызовом ОМОНа

По звонку на адрес приехал спецназ Росгвардии. Не теряя ни одной секунды, вооруженные люди в масках сразу бросились в «бой». И через некоторое время вывели на свежий воздух молодого парня с разбитым в кровь лицом. Было это примерно в 2.30 ночи. Шум и крики понемногу улеглись.