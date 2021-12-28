Стала известна причина задержания полицейского людьми в масках в центре Екатеринбурга

Полицейский пытался скрыться на больничном, рассказал источник. Однако для продления ему потребовалось прийти к медикам. Там его уже ждали и задержали. При этом, отмечает источник, на ход дела полицейский повлиять не мог, а потому обвиняется он в превышении должностных полномочий.