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«Елка мэра» для талантливых детей состоялась в драматическом театре в Нижнем Тагиле

29 декабря 2021, 14:35
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Праздник к Новому году для 300 талантливых детей 29 декабря состоялся в Нижнетагильском драматическом театре. На мероприятии собрались победители олимпиад, финалисты конкурсов, а также победители всероссийских и международных соревнований.

Во время праздника мэр города Владислав Пинаев поздравил юных талантливых горожан и пожелал им успехов в будущем, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Пинаев отметил, что на данный момент на территории города реализуются программы, которые развивают образовательную сферу и помогают детям заниматься реализацией своих идей. В качестве новогоднего подарка ребята получили спектакль-сказку «Двенадцать месяцев».

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Напомним, 27 декабря стало известно, что в Нижнем Тагиле на Театральной площади официально открылась главная елка и ледовый городок.

Главная новогодняя елка торжественно открылась в Нижнем Тагиле
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#Дети#Владислав Пинаев#Праздник#Новый год#Нижний Тагил#Общество
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