«Елка мэра» для талантливых детей состоялась в драматическом театре в Нижнем Тагиле

Во время праздника мэр города Владислав Пинаев поздравил юных талантливых горожан и пожелал им успехов в будущем, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Пинаев отметил, что на данный момент на территории города реализуются программы, которые развивают образовательную сферу и помогают детям заниматься реализацией своих идей. В качестве новогоднего подарка ребята получили спектакль-сказку «Двенадцать месяцев».