30-градусный мороз в Свердловской области ударит после Нового года

31 декабря с юга европейской территории Равнины на территорию Урала начнется приток теплого воздуха. Результатом этого станет ослабление стужи. Столбики термометров днем поползут вверх. Однако уже к вечеру мороз немного усилится. Ожидаемый температурный фон будет в диапазоне -10.. -22 градусов Цельсия.