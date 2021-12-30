30-градусный мороз в Свердловской области ударит после Нового года

О погоде рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. По ее словам, зима в новом году будет несколько теплее прошлогодней. Но в целом характер настоящей русской зимы сохранится.
31 декабря с юга европейской территории Равнины на территорию Урала начнется приток теплого воздуха. Результатом этого станет ослабление стужи. Столбики термометров днем поползут вверх. Однако уже к вечеру мороз немного усилится. Ожидаемый температурный фон будет в диапазоне -10.. -22 градусов Цельсия.
2 и 3 января, по словам Галины Шепоренко, высока вероятность осадков в виде снега. Температура воздуха особо не изменится, а вот с 4 по 7 января, в регионе, скорее всего, ударит 30-градусный мороз. Жителям северных районов Свердловской придется одеваться потеплее.
Высота снежного покрова на Урале сейчас - 20-50 сантиметров. Циклон, из-за которого в Свердловской области выпадали осадки, отошел к Арктическому побережью. И теперь вдоль Уральского хребта на регион движется Сибирский антициклон.