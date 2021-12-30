7 магазинов в Нижнем Тагиле продавали пиротехнику с нарушениями

Инспекторы отдела надзорной деятельности в ходе рейда выявили несоблюдение требований пожарной безопасности при продаже салютов и фейерверков в специализированных точках.
В частности, пиротехника хранилась у отопительных приборов, были неисправны огнетушители. В некоторых магазинах покупатели имели свободный доступ к продукции, а несколько торговых точек находятся на небезопасном расстоянии до общественных зданий. Все нарушители были привлечены в административной ответственности, сообщает отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО.
Напомним, с 30 декабря в Нижнем Тагиле введен режим повышенной готовности. Все спецслужбы, а также ремонтные бригады будут работать усиленно.