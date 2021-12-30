TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Частный жилой дом и автомобиль сгорели в Нижнем Тагиле

30 декабря 2021, 12:54
Фото: ОНД и ПР Нижний Тагил и Горноуральского ГО
Пожар в частном жилом доме на улице Носова в Нижнем Тагиле произошел вечером 29 декабря.

Возгорание произошло в одной из надворных построек и начало быстро распространяться. Пламя заметила жена хозяина дома, который был на работе, вызвала спасателей и эвакуировалась вместе с дочерью-подростком.

Огонь тем временем перекинулся на дом и «десятку», стоявшую во дворе. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, в его тушении принимали участие 13 пожарных и 4 единицы техники. Пламя успело уничтожить все постройки во дворе, автомобиль и кровлю жилого дома. Предположительно, причиной возгорания стал аварийный режим работы проводки в надворных постройках, сообщили в пресс-службе ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО.

Пожар в Екатеринбурге оставил без жилья семью из 17 человек
Узнать подробнее

Материалы по теме
Жилой дом загорелся на улице Родниковой в Нижнем ТагилеВ Екатеринбурге во время пожара в 10-этажном доме спасли более 30 человек
#Проводка#Пожар#Нижний Тагил#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25