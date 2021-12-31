Дед Мороз и Снегурочка пришли к пациентам «красной зоны» ГБ № 1 Нижнего Тагила

В сказочных персонажей переоделись старшая медицинская сестра Мария Феоктистова и младшая медицинская сестра Ксения Сухинская. Это было сделано для того, чтобы поддержать пациентов, которым придется проводить семейные радостные праздники в стенах больницы, а не дома, в кругу родных.