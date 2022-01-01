Шумный тагильчанин устроил пожар в своей квартире и угодил в больницу

Какое-то время он пытался укрыться от пожара на балконе, но задымление и температура нарастали. Мужчина принял решение спасаться самостоятельно — он повис на руках на ограждении балкона, разбил ногами остекление балкона этажом ниже и спрыгнул туда, добавили в МЧС.