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Под Рязанью в ДТП погибли 5 человек и 21 травмирован

2 января 08:26
Фото: УМВД по Рязанской области
Ранним утром на 277-м км трассы Р-22 «Каспий» в Рязанской области в дорожную аварию попал пассажирский автобус. На его борту находились 52 человека.

По сообщению рязанского управления МВД, инцидент произошел в Скопинском районе, вблизи села Вослебово. Автобус с пассажирами следовал по маршруту «Москва-Астрахань». В какой-то момент машина потеряла управление и столкнулась с опорой железнодорожного моста.

Фото: УМВД по Рязанской области

При ударе кузов транспортного средства получил множество вмятин и другие повреждения, а сидевшие в салоне — травмы. По данным оперативных служб, погибли пять человек, в том числе водитель, и 21 пассажир. Двое пострадавших — дети дошкольного возраста.

Фото: УМВД по Рязанской области

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Действия водителя квалифицированы как нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Одного из тяжело травмированных пациентов решено прооперировать в Скопинском медицинском центре, еще одного вертолетом санитарной авиации доставили в Рязанскую областную клиническую больницу.

По данным на 9.00 в реанимации было трое пострадавших. Семерых разместили в хирургическом отделении. Работы по ликвидации последствий ДТП продолжаются.

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#ДТП#Автобус#Полиция#Рязань#Происшествия
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