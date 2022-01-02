В Нижнем Тагиле в ДТП травмирован один человек

Дорожная авария произошла ранним утром 1 января на улице Петрова. Сообщение об этом в региональное управление МЧС поступило в 4.31. На место был направлен боевой расчет местной пожарно-спасательной части. Также по звонку туда выехали бригады скорой помощи и экипаж ГИБДД.