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В Нижнем Тагиле в ДТП травмирован один человек

2 января 05:20
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Сотрудники полиции в Нижнем Тагиле проводят проверку по факту ДТП с одним пострадавшим.

Дорожная авария произошла ранним утром 1 января на улице Петрова. Сообщение об этом в региональное управление МЧС поступило в 4.31. На место был направлен боевой расчет местной пожарно-спасательной части. Также по звонку туда выехали бригады скорой помощи и экипаж ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка. По данным оперативной службы, столкнулись автомобили «Volkswagen Polo» и «ВАЗ 2112». У одного из них от удара смяло всю переднюю часть. В больницу госпитализирован один пострадавший.

Разбитые машины растащили и эвакуировали. Движение транспорта на участке дороги восстановлено. О характере травм пострадавшего пока информации нет. По результатам проверки полиция примет процессуальное решение.

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