Три человека получили травмы в ДТП на свердловской трассе

Предварительно установлено, что 19-летний водитель машины «Лада Калина» превысил скорость и, проезжая кривую дорогу малого радиуса, не сумел справиться с управлением. В результате автомобиль занесло, он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Лада Гранта». Водитель «Калины» получил права лишь три месяца назад, сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.