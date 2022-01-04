Огонь охватил автосервис площадью больше 400 квадратов в Екатеринбурге

Возгорание началось около 7.30 утром, 4 января, в автосервисе на Выездном переулке Екатеринбурга.
По информации МЧС, на площади в 400 квадратных метров горят автомобили и оборудование мастерской. Пожарным удалось вытащить из горящего здания семь газовых баллонов и предотвратить взрыв.
Возгорание не удается ликвидировать больше четырех часов из-за неисправных гидрантов, сообщает ОНД и ПР по Свердловской области. На месте работают 55 человек личного состава и 17 единиц спецтехники.
Благодаря слаженным действиям пожарных удалось избежать распространения пожара на соседние строения, добавили в МЧС.
В настоящий момент пожарные проводят разборку и проливку сгоревших конструкций.