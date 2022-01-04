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Огонь охватил автосервис площадью больше 400 квадратов в Екатеринбурге

4 января 06:26
Фото: ОНД и ПР по Свердловской области
Пожарные больше четрых часов не могут справиться с огнем, охватившим автосервис в Екатеринбурге. Горят машины и оборудование.

Возгорание началось около 7.30 утром, 4 января, в автосервисе на Выездном переулке Екатеринбурга.

По информации МЧС, на площади в 400 квадратных метров горят автомобили и оборудование мастерской. Пожарным удалось вытащить из горящего здания семь газовых баллонов и предотвратить взрыв.

Возгорание не удается ликвидировать больше четырех часов из-за неисправных гидрантов, сообщает ОНД и ПР по Свердловской области. На месте работают 55 человек личного состава и 17 единиц спецтехники.

Фото: ОНД и ПР по Свердловской области

Благодаря слаженным действиям пожарных удалось избежать распространения пожара на соседние строения, добавили в МЧС.

В настоящий момент пожарные проводят разборку и проливку сгоревших конструкций.

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#Автосервис#Пожары в Свердловской области#Пожар#Новости УрФО#Происшествия
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