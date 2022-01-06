TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Коронавирус в Свердловской области за сутки подтвердился у 390 человек

6 января 11:38
Фото: 1MI
Оперативный штаб Свердловской области привел новые данные по распространению коронавируса. За последние сутки этот диагноз подтвердился у 390 человек.

За последние 24 часа на территории уральского региона зарегистрирован 21 смертельный случай, связанный с заболеванием «коронавирусная инфекция», передает оперштаб. За этот же срок 487 человек победили болезнь и еще 390 заболели, из них 202 случая приходятся на Екатеринбург.

Общее количество лабораторно подтвержденных диагнозов «COVID-19» с начала пандемии в Свердловской области достигло 201 246 единиц. Количество выздоровевших составляет 174 608 человек, а на умерших приходится 9551 летальный исход.

Состояние 388 пациентов свердловских больниц оценивается как тяжелое. Из этого числа 220 человек лежат в реанимации. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 160 местных жителей. Здоровье еще 1947 пациентов не внушает медикам больших опасений. Остальные лечатся амбулаторно и дома.

Материалы по теме
Отметку в 17 тысяч человек превысило число заболевших коронавирусом в Нижнем ТагилеНовый штамм коронавируса обнаружили на юге ФранцииКоронавируса подтвердился ещё у 421 жителя Свердловской области
#Екатеринбург#Статистика#Свердловская область#Коронавирус#Новости УрФО#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25