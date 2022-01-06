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Тагильчане не могут связаться с близкими в Казахстане

6 января 09:58
Фото: 1MI
5 января в Казахстане, где проходят массовые протесты, начала пропадать мобильная связь и интернет. Тагильчанка рассказала редакции TagilCity.ru, что не может поддерживать связь с мамой, оказавшейся в месте событий.

Тагильчанка Любовь рассказала редакции TagilCity.ru, что в Казахстане у нее проживает мама. И сегодня женщина не может поддерживать с ней постоянную связь.

Мама сумела только что дозвониться мне на сотовый. Интернета так и нет, и связь пропадает, рассказывает Любовь.

Сбои, по ее словам, начали происходить 5 января в 15:00. Бывший муж девушки также не может дозвониться до родственников и знакомых в Казахстане.

Напомним, 2 января в Казахстане начались бунты из-за резкого поднятия цен на сжиженный газ. Протестующие подожгли здание акимата Алма-Аты, затем устроили массовые беспорядки в аэропорте города. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, отменил повышение цен на топливо и индексацию тарифов ЖКХ. Однако введенные меры не помогли разрядить ситуацию.

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