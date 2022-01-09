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Кибербуллинг, мошенники и скрытый эмбрион: лучшие истории читателей TagilCity.ru

9 января 05:19
Фото: pixabay.com
Читатели TagilCity.ru нередко обращаются в редакцию с различными проблемами и просьбами о помощи. После публикаций часто «просыпаются» представители власти и правоохранительных органов. Читайте подборку лучших историй наших читателей.

В отношении многодетного отца-одиночки из Нижнего Тагила следственный комитет начал проверку

В мае 2021 года редакцию TagilCity.ru обратились сестры умершей Екатерины Максимовой. Они рассказали, о том, что отец троих детей Сергей, который остался с детьми, употребляет наркотики и пропивает все пособия. Через несколько дней после публикации детей забрали органы опеки, однако затем возвратили отцу. Сам Сергей опровергает все обвинения, он утверждает, что заботится о сыновьях.

Семью, которая со скандалами делит детей, пособия и квартиру после смерти матери пригласили на шоу «Мужское и женское» на 1 канале. Там тагильчанину провели тесты на наркотики, которые оказались положительными. Сергей пояснил, что накануне съемок он принимал успокоительные лекарства, которые и показали такой результат.

В результате после передачи началась доследственная проверка Максимова Следственным комитетом Свердловской области.

Семья из Тагила со скандалами делит детей, пособия и квартиру после смерти матери
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Группа, в которой травили тагильских школьников «ВКонтакте», была закрыта

В феврале в редакцию обратилась мама школьника из Нижнего Тагила, которого затравили в группе «ВКонтакте» с 6,5 тысячами подписчиков. Причиной стало то, что якобы от мальчика исходил плохой запах, так как он не моется. Женщина попросила администратора удалить пост, однако тот отказался. Тогда тагильчанка написала заявление в полицию, но там ограничились лишь профилактической беседой с зачинщиками конфликта.

В результате после публикации TagilCity.ru полиция направила запрос в соцсеть для установления администратора этой группы. Через два дня она была закрыта за оскорбление личности.

В Тагиле за травлю детей заблокирован паблик во «ВКонтакте» с 6,5 тысячи подписчиков
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К ответственности после конфликта привлечена заведующая тагильского детского сада

Конфликтные ситуации между сотрудниками, родителями и руководством детского сада не один месяц происходили в одном из дошкольных учреждений Нижнего Тагила. Одна из родительниц рассказала редакции TagilCity.ru, что заведующая Светлана Бызова общается со всеми некорректно, унижая и оскорбляя их. Кроме того, родителям навязывали платные услуги и предлагали покупать необходимые вещи в группы.

Несколько сотрудников дошкольного учреждения из-за конфликтов попали на больничный, завхоз была госпитализирована прямо из садика на скорой помощи из-за поднявшегося давления.

В результате после проведенной проверки Управлением образования Нижнего Тагила заведующая Светлана Бызова была привлечена к дисциплинарной ответственности.

К ответственности после конфликта привлечена заведующая тагильского детсада
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Полиция начала искать мошенников, орудующих в магазинах Нижнего Тагила

В редакцию обратилась продавщица ТЦ «Гороскоп» и рассказала историю о том, как ее обманула пара мошенников. В магазин зашла женщина, взяла товар и протянула кассиру тысячу рублей. Однако продавец не успела взять деньги, так как ее активно начал отвлекать вошедший мужчина. В результате мошенница показала пустой кошелек, сказала, что уже отдала тысячу и потребовала сдачу.

Оказалось что преступники по такой схеме орудовали почти во всех районах Нижнего Тагила в различных торговых точках. После публикации полицейские изъяли видеозаписи у директора ТЦ «Гороскоп», опросили пострадавших и начали поиски злоумышленников.

Полиция начала искать пару тагильских мошенников после публикации TagilCity.ru
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За угрозы ножом и проколотые колеса автомобиля бывшему арендодателю киоска в Тагиле выписали штраф

Продавцы снимали помещение на улице Краснознаменная, 90 у Владимира, однако потом договорились об аренде напрямую с владельцем земельного участка. Мужчине это не понравилось и он стал мстить. Арендатели рассказали редакции TagilCity.ru, что Владимир мочился на забор, перерезал провода электричества и проколол шины автомобиля магазина. Кроме того, он замахивался ножом на одну из продавщиц.

Полиция побеседовала с тагильчанином и выписала ему штраф за содеянное. Пострадавшим было рекомендовано обратиться в суд.

За угрозы ножом и проколотые колеса экс-арендодатель киоска в Тагиле получит штраф
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Скрытый эмбрион вернули тагильчанке в медицинском центре Екатеринбурга

В редакцию TagilCity.ru обратилась жительница Нижнего Тагила Елена. Она рассказала. что в медицинском центре «Гармония» в Екатеринбурге от нее скрыли один из двух эмбрионов во время ЭКО. По ее словам, медики объяснили, что прижился только один эмбрион, который подсадили Елене. Однако операция не удалась.

Когда тагильчанка стала повторно делать ЭКО в другой клинике, в эмбриологической карте, которая обычно не выдается на руки пациентам, значилось два биоматериала. Елена считает, что эмбрион скрыли от нее специально с целью продажи.

В МФЦ «Гармония» заявили редакции TagilCity.ru, что не занимаются реализацией половых клеток и эмбрионов, однако отдали пациентке второй биоматериал.

Скрыли один из двух эмбрионов: тагильчанка обвинила медцентр Екатеринбурга после ЭКО
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Нового водителя школьного автобуса нашли для детей из Лаи под Нижним Тагилом

Водитель автобуса, который возил учеников из села Малая Лая и станции Лая в школу № 24 в поселок Горноуральский, уволился в ноябре из-за нежелания ставить прививку от COVID-19. Из-за этого дети не могли посещать учебное учреждение. Ожидалось, что на поиски нового водителя уйдет около двух месяцев, до этого учащиеся должны были быть на дистанте, сообщила редакции TagilCity.ru директор школы.

Однако проблему удалось решить довольно быстро, но дети опаздывали к первому уроку, так как автобус ехал из соседнего поселка и приезжал на остановку поздно.

Из-за водителя-антипрививочника без автобуса остались школьники села под Тагилом
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Редакция TagilCity.ru готова разбираться в историях, конфликтах и спорах читателей. Если вам есть о чем сообщить, вы можете обратиться к нам в соцсетях, по телефонам +7 (3435) 499-334, WhatsApp, Telegram, Viber +7 (965) 510-42-42 или на почту pressa@tagilcity.ru.

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