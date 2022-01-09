TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Количество погибших детей во время беспорядков в Казахстане достигло трех

9 января 15:16
Фото: 1mi
Власти Казахстана уточнили количество убитых и раненных во время массовых беспорядков. Среди погибших есть дети.

Казахстан приходит в себя после массовых беспорядков. Данные по числу жертв продолжают подсчитывать. На 9 января погибшими числятся 164 человека, в том числе трое детей. Детский омбудсмен Республики Аружан Саин подтвердила смерть подростков 11 и 15 лет, а также четырехлетней девочки, сообщает «Хабар 24».

Самое большое количество смертельно раненых в Алматы — 103 человека. На втором месте Кызылординская область — 21 погибший. Третье у Жамбылской области, где зафиксирована смерть 10 местных жителей.

Бои на улицах казахстанских городов — следствие недовольства населения. Люди были возмущены резким взлетом цен на автомобильный газ и устроили акции протеста. После чего изначально мирные демонстрации довольно быстро переросли в вооруженный конфликт. По этой причине президент Казахстана Касым-Жомар Токаев вывел на улицы армию и запросил военную помощь у стран-участниц Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).

Со стороны силовиков погибли 18 человек. Аресты участников конфликта продолжаются. Задержано около 4, 5 тыс человек. Также под стражу помещен бывший глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов и все его окружение.

Жители Алматы журналистам рассказали, что беспорядки были хорошо организованы. Но этим занимались якобы не местные, а приезжие люди. Злоумышленники нападали на полицейские участки, оружейные и ювелирные магазины.

Каждое такое преступление теперь расследуют правоохранительные органы. Объекты инфраструктуры и дороги взял под контроль объединенный миротворческий контингент. От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск, сообщает Минобороны.

Материалы по теме
Экс-главу КНБ Казахстана подозревают в попытке госпереворота300 человек пытались сбежать из Казахстана с оружием и похищенными ценностямиГибель ребенка в перестрелке в Алма-Ате подтвердила омбудсмен Казахстана
#Дети#Казахстан#Массовые беспорядки#Протесты в Казахстане#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25