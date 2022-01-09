Свердловскую область включили топ-20 регионов по количеству взяток

Что касается Уральского федерального округа, то хуже всего дела обстоят в Челябинской области. Центр сосредоточения металлургии занимает в рейтинге 6 место и едва не попадает в топ-5. Несколько лучше дела идут в Тюменской области, где развита нефтепереработка. Этот регион сейчас на 13-месте. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра с его запасами углеводородного сырья располагается на 16 строчке списка.