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Экс-инспектор ДПС в Екатеринбурге пойдет под суд за взятку от любителя пьяной езды

30 декабря 2021, 13:49
Фото: 1MI
Следователи закончили расследование дела о взяточничестве в отношении 34-летнего бывшего сотрудника ДПС Екатеринбурга.

По данным следствия, 8 ноября этого года наряд ДПС остановил «Ладу Приору», за рулем которой оказался нетрезвый мужчина. Чтобы решить ситуацию неофициально инспектор, забыв выключить регистратор, подвез любителя пьяной езды до ближайшего банкомата, где и получил от него 25 тысяч рублей.

Так как взяткодатель спустя несколько дней пришел в полицию с повинной и помогал следствию, он освобожден от уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД. Сам же инспектор поначалу отрицал свою вину, но позже сознался в содеянном. Два руководителя нечистого на руку сотрудника ДПС были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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Уголовное дело передано в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

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#Взятка#Уголовное дело#Пьяный водитель#ДПС#Новости УрФО#Происшествия
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