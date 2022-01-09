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Телеведущая из Екатеринбурга спасла от холодной смерти семью на озере Тургояк

8 января 21:49
Фото: Instagram Ольги Чебыкиной
Блогер и телеведущая Ольга Чебыкина из Екатеринбурга рассказала, как спасла семью с маленьким ребенком на озере Тургояк.

По словам автора Youtube-канала «Не принято обсуждать», она с мужем и сыном каталась на снегоходах, когда увидела машущую руками девушку. Приняв это за приветствие, Ольга проехала мимо, но у нее возникло тревожное ощущение, и она приняла решение вернуться.

Оказалось, что где-то в сотне метров — ее замерзшие муж и ребенок, они были поодаль от снежной трассы, мы их даже не видели,рассказывает телеведущая.

К тому моменту отец уже был в одной толстовке, так как укутал трехлетнего сына в свою куртку. Меж тем дул пронизывающий ветер, и телефон Ольги показывал, что «по ощущениям» температура воздуха -36 градусов.

Как рассказала телеведущая в своем Instagram, они посадили замерзающую семью на свои снегоходы и довезли до туристической базы. От дальнейшей помощи семья отказалась.

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