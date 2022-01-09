Телеведущая из Екатеринбурга спасла от холодной смерти семью на озере Тургояк

По словам автора Youtube-канала «Не принято обсуждать», она с мужем и сыном каталась на снегоходах, когда увидела машущую руками девушку. Приняв это за приветствие, Ольга проехала мимо, но у нее возникло тревожное ощущение, и она приняла решение вернуться.