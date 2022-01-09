Уральских спортсменов эвакуировали из охваченного беспорядками Казахстана

Обеспокоенная сестра подняла «на уши» все оперативные службы. И, как оказалось, не зря. Как потом рассказали влюбленные, 5 января они чудом спаслись от мародеров. И в таком положении оказались еще примерно 30 граждан России. Чтобы уберечься, люди забаррикадировались в алма-атинском мини-отеле. У них не было воды, еды и наличных денег. Выйти на улицу было крайне опасно. Как и в первом случае, им тоже помогли миротворцы.