Мужчина убил случайного прохожего в Екатеринбурге и получил 11 лет колонии

В результате мужчина признан виновным по трем статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Грабеж», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Следствие выяснило, что преступление произошло 22 декабря 2019 года. В тот день мужчина, находясь в состоянии опьянения, гулял вместе с друзьями. Когда мимо них прошел незнакомый гражданин, обвиняемый ударил его кулаком по лицу. После чего три раза ногой в голову. Уралец пытался скрыться, но Александр все равно его догнал и сорвал с шеи золотую цепь и крестик.
28 июля 2020 года мужчина также пил алкоголь во дворе дома в Екатеринбурге и ударил незнакомого человека. Один раз в лицо, после чего избил его ногами и руками по туловищу и голове. Мужчина умер в больнице.
Напомним, житель Екатеринбурга, который избил пенсионера, позже умершего от полученных травм, получил штраф и обязательные работы. Теперь сын погибшего оспаривает решение.