TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пьяный свердловчанин избил до смерти собутыльника и попал под суд

30 декабря 2021, 09:43
Фото: 1MI
Житель Новоуральска во время алкогольного застолья избил своего знакомого, который скончался от полученных травм. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело было заведено в отношении ранее судимого 39-летнего жителя Новоуральска. Тело сына обнаружила в квартире его мать. Проведенные экспертизы показали, что мужчина скончался от перелома ребер и разрыва селезенки.

По версии следствия, 7 октября трое мужчин распивали алкогольные напитки в квартире погибшего. Один из гостей решил проводить собутыльника домой, но в квартиру вернуться не смог, так как хозяин жилища уснул. Когда мужчина все-таки очнулся и открыл дверь, то подвергся избиению.

После опроса свидетелей и подозреваемого, а также проведенных следственных действий, уголовное дело направлено в суд, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, житель Верхотурья получил 9 лет и 10 месяцев тюрьмы за избиение своей гражданской жены. Женщина скончалась через месяц от полученных травм.

За избиение и смерть гражданской жены житель Верхотурья получил почти 10 лет
Узнать подробнее

Материалы по теме
Во время корпоратива два гаишника избили друг друга в ЕкатеринбургеМногодетного отца из Сосьвы будут судить за избиение сына и угрозу убить детейИзбившего пенсионерку 19-летнего парня задержали росгвардейцы в Екатеринбурге
#Суд#Избиение#Свердловская область#Полиция#Новоуральск#Происшествия
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25