Пьяный свердловчанин избил до смерти собутыльника и попал под суд

По версии следствия, 7 октября трое мужчин распивали алкогольные напитки в квартире погибшего. Один из гостей решил проводить собутыльника домой, но в квартиру вернуться не смог, так как хозяин жилища уснул. Когда мужчина все-таки очнулся и открыл дверь, то подвергся избиению.