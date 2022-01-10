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Свердловчанка рассказала о «страшных днях» в Казахстане

10 января 06:37
Фото: 1MI
Свердловчанка несколько дней провела в охваченном беспорядками Казахстане.

Уроженка Свердловской области оказалась в Казахстане как турист. Вместе со своими коллегами и ребенком она попала в гущу начавшихся там беспорядков.

Недовольные ростом цен на автомобильный газ местные жители вели себя агрессивно. Толпы протестующих крушили все что попадалось под «горячую руку». Дошло до вооруженного конфликта с силами правопорядка.

Российские туристы решили попытались вернуться домой. Они звонили в свое консульство, но безрезультатно. Авиарейс «Аэрофлота» должен был состояться утром 5 января утром, но вылет отменили. И тогда группа купила билеты на борт компании Air Astana.

Был вечер, когда они уже сидели в самолете. В этот самый момент алма-атинский аэропорт подвергся нападению. Неизвестные попытались проникнуть на борт, но не смогли. Экипаж и пассажиры в результате не пострадали.

Связаться со своим посольством россиянке не удалось. А вот коллеги из Франции дозвонились до своего. Анну, ее ребенка и всех ее коллег перевезли в гостиницу, а 8 января эвакуировали в столицу Кыргызстана Бишкек, сообщил в соцсетях брат свердловчанки Сергей.

Ранее сообщалось о возвращении из Казахстана группы уральских конькобежцев и застрявших на курорте орчан. В обоих случаях им помогли российские миротворцы из состава ВДВ Минобороны.

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#Беспорядки#Свердловская область#Казахстан#Массовые беспорядки#Новости УрФО#Протесты в Казахстане#Общество
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