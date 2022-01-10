За национальную безопасность Казахстана будут отвечать новые люди

Карима Масимова сняли с должности в самый разгар массовых беспорядков, 5 января. Вместо него Комитет возглавил бывший начальник Службы государственной охраны Ермек Сагимбаев. После этого по местному телевидению выступили ряд политических деятелей, которые заявили о попытке государственного переворота, что по их мнению, явилось следствием предательства в высших эшелонах власти страны. В горах были обнаружены лагеря эстремистов, но глава КНБ об этом скромно молчал. Они без труда вломились в аэропорт Алматы и чуть было не захватили весь город.